На конференции "PRO//Движение.Туризм" обсудили перспективы развития туризма в Самарской области

18 апреля в Тольятти состоялась железнодорожная конференция "PRO//Движение. Туризм". В ней приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, Российских железных дорог, туроператоров, туристических ассоциаций и компаний-перевозчиков.

Запрос на путешествия по стране был всегда, но в последние годы стал особенно актуальным. Участники мероприятия обсудили перспективы внутреннего туризма в Приволжском федеральном округе и возможности новых железнодорожных маршрутов. Говорилось о необходимости более тесного взаимодействия региональных властей, железнодорожников и туроператоров в целях развития отрасли в Самарской области.

Как известно, регион обладает колоссальным туристическим потенциалом, здесь большое количество интересных мест для посещения, в том числе таких, добраться до которых удобнее всего на железнодорожном транспорте.

"Развитие внутреннего туризма — одна из значимых федеральных программ, и мы, безусловно, работаем здесь по максимуму. Каждый год компания "РЖД" запускает все больше комфортных туристических поездов по новым направлениям для интересных путешествий. Туристический потенциал Куйбышевской железной дороги, в том числе по количеству природных достопримечательностей, безграничен", - отметил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Иван Колесников.

"В 2023 году со станций Куйбышевской железной дороги отправилось более 20 туристических поездов, и все вагоны были со стопроцентной загрузкой. В этом году мы готовы организовывать новые туристические поезда по главным достопримечательностям России, а также принимать туристов на наших станциях из других городов", — рассказал начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

В этот же день ОАО "РЖД" заключило соглашение с Самарской областью о взаимодействии и сотрудничестве в сфере туризма. Документ подписали Вячеслав Дмитриев и министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов. Соглашение предусматривает объединение усилий по развитию туристических продуктов и сервисов для жителей и гостей области, а также популяризацию внутреннего и въездного туризма на железнодорожном транспорте.

Артур Абдрашитов отметил, что железнодорожный транспорт сегодня находится в лидерах по способу прибытия на территорию Самарской области, а железнодорожные путешествия стали основой для туристического продукта - как межрегиональных путешествий, так и специальных туров "Вагон знаний", "Яркие выходные в Приволжье", "Все оттенки Жигулевского" и др.

Участникам мероприятия презентовали часть маршрута экскурсионного тура "Волжская кругосветка", который будет запущен на Куйбышевской железной дороге в ближайшее время. Новый туристический маршрут пройдет по крупнейшим станциям КбшЖД в Самарской области: Самара — Тольятти — Сызрань. Во время этого тура предусмотрено посещение уникальных видовых станций на платформе имени В. Грушина, "Волжская жемчужина" и других уникальных природных и исторических достопримечательностей региона.

Также в рамках железнодорожной конференции PRO//Движение.Туризм на станции в Тольятти четыре дня проходила выставка современной железнодорожной техники и достижений, разработанных железнодорожниками. Тольяттинцы увидели современный отечественный электропоезд "Финист", а также познакомились с самыми интересными тематическими вагонами и составами России — "Грушинский экспресс", "Оренбуржье", "Открой свой Тольятти", "Культ Самара", "Жигули в авангарде", "Вагон Федота Сычкова", "Рускеальский экспресс", "Поезд Деда Мороза". Выставку посетили 23,8 тыс. жителей и гостей города.