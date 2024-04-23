Александр Крючков назначен директором петербургского филиала "Ингосстраха"

На должность директора филиала СПАО "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге назначен Александр Крючков, ранее занимавший должность заместителя директора филиала по розничному бизнесу. Александр работает в "Ингосстрахе" с 2011 года, за это время розничное страхование в филиале демонстрировало стабильный рост. Сборы филиала по розничному бизнесу в 2023 году выросли на 10% по сравнению с прошлым годом. Наибольший прирост — в страховании каско, ОСАГО и имущества физических лиц.
Основной задачей Александра Крючкова в новой должности станет удержание положительных финансовых результатов деятельности филиала с увеличением доли присутствия на страховом рынке.
"Филиал прошел яркий путь за последние 13 лет. Создана потрясающая команда. Впереди сложные интересные вызовы. Наше лидерское стремление — сделать "Ингосстрах" страховой компанией номер один. Есть все возможности, чтобы добиться общей цели, и мы это сделаем", — прокомментировал Александр Крючков, директор филиала "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге.
Александр Крючков окончил Санкт-Петербургский государственный университет в 2001 году по специальности "Мировая экономика".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.