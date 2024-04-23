Александр Крючков назначен директором петербургского филиала "Ингосстраха"

На должность директора филиала СПАО "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге назначен Александр Крючков, ранее занимавший должность заместителя директора филиала по розничному бизнесу. Александр работает в "Ингосстрахе" с 2011 года, за это время розничное страхование в филиале демонстрировало стабильный рост. Сборы филиала по розничному бизнесу в 2023 году выросли на 10% по сравнению с прошлым годом. Наибольший прирост — в страховании каско, ОСАГО и имущества физических лиц.

Основной задачей Александра Крючкова в новой должности станет удержание положительных финансовых результатов деятельности филиала с увеличением доли присутствия на страховом рынке.

"Филиал прошел яркий путь за последние 13 лет. Создана потрясающая команда. Впереди сложные интересные вызовы. Наше лидерское стремление — сделать "Ингосстрах" страховой компанией номер один. Есть все возможности, чтобы добиться общей цели, и мы это сделаем", — прокомментировал Александр Крючков, директор филиала "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге.

Александр Крючков окончил Санкт-Петербургский государственный университет в 2001 году по специальности "Мировая экономика".