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Страхование Финансы

Владимир Храбрых назначен заместителем генерального директора по розничному бизнесу "Ингосстраха"

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 23 апреля на должность заместителя генерального директора по розничному бизнесу "Ингосстраха" назначен Владимир Храбрых, ранее занимавший должность директора филиала компании в г. Санкт-Петербурге.

Владимир Храбрых имеет более 17 лет опыта работы на руководящих должностях в страховых компаниях. С 2007 по 2009 гг. он занимал должность директора Северо-Западного регионального центра "Ингосстраха", в 2010–2011 гг. возглавлял департамент региональной сети ОАО "СГ МСК", с 2011 года — более 13 лет — руководил филиалом СПАО "Ингосстрах" в г. Санкт-Петербурге.

За время его руководства филиал в Санкт-Петербурге стабильно показывал положительный финансовый результат. Грамотная кадровая политика позволила сформировать устойчивую успешную команду филиала, добивающуюся высоких результатов по всем линиям бизнеса и имеющую самый высокий уровень эффективности в региональной сети компании.

Комментируя свое назначение, Владимир Храбрых отметил, что продолжит совершенствовать бизнес-процессы и качество обслуживания клиентов, развивать все каналы дистрибуции и новые клиентские сервисы.

Владимир Храбрых родился в 1979 г. в Петербурге. В 2001 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. С января 2022 года является Президентом РОО "Федерация Триатлона Санкт-Петербурга", 12-кратный участник IRONMAN 70.3, участник Чемпионата Мира IRONMAN 70.3 в 2023 году.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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