В СГИКе состоится вечер фортепианной музыки "Скрябин. Несостоявшийся концерт"

В четверг, 25 апреля, в 19:00, в рамках проекта "ЗИМфест. Наследие модернизма" в актовом зале СГИК (ул. Фрунзе, 167) пройдет концерт "Скрябин. Несостоявшийся концерт" (16+), посвященный памяти русского композитора-модерниста Александра Скрябина.

25 апреля (7 мая) 1915 г. в зале Общественного собрания в Самаре Александр Скрябин должен был сыграть концерт из собственных произведений, но выступление не состоялось — 14 (27) апреля композитор скоропостижно скончался. В память о несостоявшемся концерте "ЗИМфест" организует вечер в Самарском институте культуры, посвященный фортепианному творчеству Александра Скрябина.

Здание Самарского института культуры, являющееся памятником модернизма, расположено рядом с бывшим Общественным собранием, где в 1915 г. и должен был выступать музыкант. После реконструкции по проекту Петра Щербачева в 1932 г. здание бывшего "Белого дома" — сегодняшнего СГИКа — обрело ярко выраженные черты конструктивизма.

В программе:

— Этюд до-диез минор, соч.2, № 1;

— Соната № 3 фа-диез минор, соч.23, I. Allegro drammatico ("Свободная и дикая душа бросается со страстью в пучину страданий и борьбы");

— Прелюдия и Ноктюрн для левой руки, соч.9;

— Этюд ре-диез минор для фортепиано, соч.8, № 12;

— Прелюдии соч.11: № 1 до мажор, № 2 ля минор, № 5 ре мажор, № 10 до-диез минор;

— Соната № 4 фа-диез мажор, соч.30, I. Andante, II. Prestissimo volando;

— Соната № 9, соч.68, Moderato quasi andante — Molto meno vivo — Allegro molto — Alla marcia — Allegro — Presto — Tempo primo;

— Прелюдии соч.11: № 14 ми-бемоль минор, № 15 ре-бемоль мажор.

Произведения исполнят самарские пианисты Александр Загадкин и Николай Фефилов.

Вход на мероприятие свободный, необходима регистрация по ссылке (количество мест ограничено).