Дарья Донцова встретилась с самарскими читателями

На встрече с самарскими читателями Дарья Донцова рассказала о сотрудничестве с издательством "Эксмо", близких отношениях с поклонниками и о том, как жить с редким именем.

Во вторник, 23 апреля, в книжном магазине "Метида" в ТЦ "Айсберг" было не протолкнуться: зал заполнили поклонники писательницы разных возрастов.

2024 год для Дарьи Донцовой особенный - он ознаменован 25-летием ее творческой деятельности.

"Я пришла в издательство "Эксмо" - он еще не был тогда холдингом - в 1999 году. Это была совсем маленькая организация. А сегодня это один из лидеров книжного рынка Европы с огромным многоэтажным зданием в центры Москвы. 25 лет мы идем рука об руку, и я очень благодарна "Эксмо", - говорит Дарья.

Писательница отметила, что ее детективы - вне времени: "Моя задача - сделать так, чтобы вы, читая книги, забыли о своих неприятностях. Мое творчество не привязано ни к каким событиям, я пишу, можно сказать, о "вечном" - муж побил жену, жена придушила мужа - такое ведь может случиться в любые времена. Когда вы смотрите телевизор, вам на голову падают тяжелые новости, от них устаешь. А в моих книгах нет ничего такого, что могло бы выбить вас из настроения".

Благодарные поклонники Донцовой несли в тот день цветы и подарки, самые активные задавали вопросы. Приводим их в формате мини-интервью.

- Своих героинь вы наделили редкими именами - Степанида, Евлампия. Скажите, связано ли это с тем, что вы сами имеете необычное имя - Агриппина?

- Думаю, что да. Я не знаю лично ни одну Агриппину, это очень редкое имя. И как меня только не называли: Антарктида Аркадьевна, Аргентина Аркадьевна… В советские годы я шла по улице, мужчина кричал на улице: "Груня, Груня, Груня!" Я подошла, чтобы узнать, зачем незнакомый молодой человек так меня зовет. Оказалось, что он искал свою собаку.

- Как вы справляетесь со стрессом при написании книг?

- У меня нет стресса. Я настоящая голубоглазая блондинка, а это значит полное отсутствие рефлексии: не переживаю ни по какому поводу. Стресса на самом деле не нужно бояться. Нужно бояться быть злым, жадным, сплетничать, причинять другим людям вред. А стресс можно спокойно пережить.

- В последнее время интерес к чтению среди молодежи и детей возрос. Как вы думаете, с чем это связано?

- Все просто: дети взяли в руки гаджеты. Уже не так важно, как представлен текст - в бумажном или электронном виде. Главное, что его читают. Старшее поколение с плохим зрением начало осваивать "читалки". И уже им даже не нужны очки - можно одним движением просто приблизить кусочек текста. Тем более что электронная книга дешевле бумажной.

Напоследок популярная российская писательница обратилась к родителям: "Дорогие родители! Если книга вам кажется глупой, но в ней нет ничего криминального, - купите ее ребенку, раз он сам захотел. Детей ведь очень легко оттолкнуть от чтения. Давайте им читать интересные книги, например "Гарри Поттера", а потом он вырастет и сам поймет, что хочет читать".

Закончилась встреча фото- и автограф-сессией.