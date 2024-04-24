Одинокие россияне потянулись на юг: весной растет индивидуальный туризм, рейтинг "теплых стран" возглавила Турция

На майские праздники россияне предпочитают внутренний туризм, Таиланд и Турцию — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. На путешествия по стране приходится не менее 17% оформленных полисов, еще 10% — на поездки в ближайшее зарубежье, 73% — на отдых за границей. Самый комфортный период для майских отпусков по мнению россиян начинается с 13 мая.

На майские праздники самыми востребованными направлениями для путешествий стали:

Турция (27% оформленный полисов страхования путешественников)

Таиланд (19%)

Россия (17%)

Китай (12%)

ОАЭ (7%)

Для сравнения, в период апрельских каникул на внутренний туризм приходилось не более 2,5% полисов туристического страхования. Самой популярной страной ближайшего зарубежья стала Беларусь (3% поездок в майские).

В целом, россияне ответственно подходят к планированию майских отпусков —10% начали приобретать туры еще в январе–феврале, 30% — в марте, 60% — в начале апреля. Не менее 62% оформленных полисов туристического страхования оформлены женщинами. Чуть более 16% путешественников в майские праздники — дети и подростки.

В целом, самым востребованным туристическим направлением среди женщин стала Турция, а среди мужчин — Россия. Детей и подростков на майские чаще всего возят в Таиланд.

Весной россияне предпочитают путешествовать поодиночке (48% полисов) или парами (37%). Реже отдыхают большими компаниями по 3-4 человека (суммарно 24%).

Почти 36% поездок россиянами запланировано на период после "майских" (с 13 мая и далее). 32% — на первый период праздничных дней, 21% — на второй период, и только 11% россиян в этом году взяли отпуску "между майскими".