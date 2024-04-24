Одинокие россияне потянулись на юг: весной растет индивидуальный туризм, рейтинг "теплых стран" возглавила Турция

На майские праздники россияне предпочитают внутренний туризм, Таиланд и Турцию — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. На путешествия по стране приходится не менее 17% оформленных полисов, еще 10% — на поездки в ближайшее зарубежье, 73% — на отдых за границей. Самый комфортный период для майских отпусков по мнению россиян начинается с 13 мая.
На майские праздники самыми востребованными направлениями для путешествий стали:
- Турция (27% оформленный полисов страхования путешественников)
- Таиланд (19%)
- Россия (17%)
- Китай (12%)
- ОАЭ (7%)
Для сравнения, в период апрельских каникул на внутренний туризм приходилось не более 2,5% полисов туристического страхования. Самой популярной страной ближайшего зарубежья стала Беларусь (3% поездок в майские).
В целом, россияне ответственно подходят к планированию майских отпусков —10% начали приобретать туры еще в январе–феврале, 30% — в марте, 60% — в начале апреля. Не менее 62% оформленных полисов туристического страхования оформлены женщинами. Чуть более 16% путешественников в майские праздники — дети и подростки.
В целом, самым востребованным туристическим направлением среди женщин стала Турция, а среди мужчин — Россия. Детей и подростков на майские чаще всего возят в Таиланд.
Весной россияне предпочитают путешествовать поодиночке (48% полисов) или парами (37%). Реже отдыхают большими компаниями по 3-4 человека (суммарно 24%).
Почти 36% поездок россиянами запланировано на период после "майских" (с 13 мая и далее). 32% — на первый период праздничных дней, 21% — на второй период, и только 11% россиян в этом году взяли отпуску "между майскими".
Последние комментарии
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....