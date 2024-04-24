Паводок в Самарской области все еще топит 122 дома, 530 участков и три моста

В среду, 24 апреля, на территории Самарской области подтоплено 122 частных жилых дома, 530 приусадебных участков и три низководных моста.

Наблюдается повышение уровня воды на реке Самара (н.п. Алексеевка) на 20 сантиметров.

Эвакуирован 21 человек, в том числе девять детей. В пунктах временного размещения находятся два человека, детей нет.



За сутки освободились от воды семь жилых домов и 66 приусадебных участков. Произошло подтопление двух приусадебных участков в Волжском районе.



Обстановка с паводком остается на контроле ГУ МЧС по Самарской области.