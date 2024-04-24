В трех районах области временно отключат свет 25 и 26 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

25.04.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино

25.04.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

25.04.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка

25.04.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро-Умет

25.04.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Захаркино

25.04.2024 года с 13-00 до 13-30 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка

25.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Кольцово (ул. Верхняя, д. 57, ул. Центральная, д. 48-91);

25.04.2024 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Лесная, ул. Аптечная, ул. Почтовая, ул. Фрунзе, ул. Партизанская, ул. Лапшова, ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Есенина, ул. Жданова, ул. Тополиная, ул. Озерная, ул. Садовая, Администрация, детский сад, школа, клуб).

26.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Кольцово (ул. Центральная, д. 5-29 (нечетная сторона);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.