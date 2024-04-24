Бампер, фары и капот: "Ингосстрах" поделился урегулированными убытками по китайским авто

Автомобили китайских брендов становятся все более популярными, именно поэтому автолюбители, понимая важность страховой защиты машины, оформляют полис страхования каско. "Ингосстрах" решил рассказать о средней выплате по таким авто и какие детали чаще всего меняют в процессе ремонта.
В 2023 году компания урегулировала более 11 тысяч страховых случаев по каско по китайским автомобилям, а также более 88 тысяч случаев по ОСАГО. Если сравнивать с 2022 годом, то количество заявленных страховых случаев с участием китайских авто по каско увеличилось в 2,3 раза, а по ОСАГО — в 1,9 раз. Важно отметить, что рост числа страховых случаев соразмерен заключенным договорам по этому сегменту машин.
Средняя выплата по каско по группе китайских автомобилей в "Ингосстрахе" составила более 140 тысяч рублей. По сравнению с 2022 годом средняя выплата увеличилась на 19,8%.
Чаще всего страховые случаи по каско заявляли владельцы таких марок, как Haval (доля — 26,78%), Chery (21,29%), Geely (16,30%), EXEED (15,18%) и OMODA (6,58%). По ОСАГО чаще заявляли владельцы автомобилей Chery (доля — 25,45%), Geely (18,74%), Haval (17,70%), Isuzu (9,05%), а также Lifan (6,11%). Больше всего заявленных страховых случаев по каско зарегистрировано в Москве (доля — 37,82%), Санкт-Петербурге (12,70%), Московской области (9,78%), Челябинской области (2,73%) и в Новосибирской области (2,10%). По ОСАГО — в Москве (31,13%), Санкт-Петербурге (10,50%), Московской области (5,07%), Челябинской области (3,90%), а также в Краснодарском крае (2,84%).
Если говорить, про топ-10 самых заменяемых деталей по каско по китайским авто, то в 2023 году чаще всего меняли лобовое стекло, передний и задний бампер, клипсы, датчик дождя, решетку радиатора, переднюю и противотуманную фару, спойлер заднего бампера, а также капот.
"На автомобильном рынке китайские машины сейчас занимают лидирующие позиции — они не уступают по скорости, комфорту и качеству. Однако ни один автомобиль не защищен от аварий, повреждений животными и деревьями или стихийными бедствиями. Именно поэтому мы рекомендуем оформлять полис каско, чтобы при страховом случае водители были уверены, что им восстановят автомобиль и предоставят все необходимые детали. "Ингосстрах" сотрудничает с СТО, которые ремонтируют китайские автомобили в максимально короткие сроки качественными деталями", — отметил Максим Дмитриев, директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.