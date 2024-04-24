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Страхование Финансы

Бампер, фары и капот: "Ингосстрах" поделился урегулированными убытками по китайским авто

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автомобили китайских брендов становятся все более популярными, именно поэтому автолюбители, понимая важность страховой защиты машины, оформляют полис страхования каско. "Ингосстрах" решил рассказать о средней выплате по таким авто и какие детали чаще всего меняют в процессе ремонта.

В 2023 году компания урегулировала более 11 тысяч страховых случаев по каско по китайским автомобилям, а также более 88 тысяч случаев по ОСАГО. Если сравнивать с 2022 годом, то количество заявленных страховых случаев с участием китайских авто по каско увеличилось в 2,3 раза, а по ОСАГО — в 1,9 раз. Важно отметить, что рост числа страховых случаев соразмерен заключенным договорам по этому сегменту машин.

Средняя выплата по каско по группе китайских автомобилей в "Ингосстрахе" составила более 140 тысяч рублей. По сравнению с 2022 годом средняя выплата увеличилась на 19,8%.

Чаще всего страховые случаи по каско заявляли владельцы таких марок, как Haval (доля — 26,78%), Chery (21,29%), Geely (16,30%), EXEED (15,18%) и OMODA (6,58%). По ОСАГО чаще заявляли владельцы автомобилей Chery (доля — 25,45%), Geely (18,74%), Haval (17,70%), Isuzu (9,05%), а также Lifan (6,11%). Больше всего заявленных страховых случаев по каско зарегистрировано в Москве (доля — 37,82%), Санкт-Петербурге (12,70%), Московской области (9,78%), Челябинской области (2,73%) и в Новосибирской области (2,10%). По ОСАГО — в Москве (31,13%), Санкт-Петербурге (10,50%), Московской области (5,07%), Челябинской области (3,90%), а также в Краснодарском крае (2,84%).

Если говорить, про топ-10 самых заменяемых деталей по каско по китайским авто, то в 2023 году чаще всего меняли лобовое стекло, передний и задний бампер, клипсы, датчик дождя, решетку радиатора, переднюю и противотуманную фару, спойлер заднего бампера, а также капот.

"На автомобильном рынке китайские машины сейчас занимают лидирующие позиции — они не уступают по скорости, комфорту и качеству. Однако ни один автомобиль не защищен от аварий, повреждений животными и деревьями или стихийными бедствиями. Именно поэтому мы рекомендуем оформлять полис каско, чтобы при страховом случае водители были уверены, что им восстановят автомобиль и предоставят все необходимые детали. "Ингосстрах" сотрудничает с СТО, которые ремонтируют китайские автомобили в максимально короткие сроки качественными деталями", — отметил Максим Дмитриев, директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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