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Страхование Финансы

Инго Экосистема разыгрывает iPad Air среди клиентов экосистемы

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чуть меньше двух недель осталось до завершения розыгрыша Apple iPad Air среди новых клиентов Инго Экосистемы страховой компании "Ингосстрах". Акция проводится совместно с Ингосстрах Банком.

Возможность выиграть современный планшет получают пользователи, которые зарегистрировались в программе лояльности по ссылке в период с 26 марта по 30 апреля 2024 года.

Победитель акции будет определен случайным образом не позднее 31 мая 2024 года, вручение приза — до 30 июня 2024 года включительно.

Также всем участникам акции предоставляется бесплатная экосистемная подписка Инго Плюс на 30 дней в подарок.

Напомним, что в настоящий момент более полумиллиона человек являются активными пользователями Инго Экосистемы. Уже сейчас экосистема помогает им экономить на повседневных тратах до 23 000 рублей ежемесячно. Более 200 компаний являются внешними партнерами Инго Экосистемы, среди них продовольственные магазины, кафе и рестораны, магазины косметики, стриминговые сервисы и др.

"Инго Экосистема регулярно инициирует промоакции и розыгрыши призов. Дарить подарки новым и действующим клиентам стало доброй традицией нашей экосистемы. А чтобы быть в курсе последних акций и конкурсов, рекомендую подписаться на нашу рассылку или соцсети и, вместе с этим, отслеживать новости на сайте", — подчеркивает вице-президент по партнерским программам СПАО "Ингосстрах" Екатерина Снигирь.

С полными условиями проведения розыгрыша можно ознакомиться на сайте Инго Экосистемы.

Более подробная информация об условиях доступна на сайте Ингосстрах Банка или по телефону 8 (800) 100-33-22.

Информация об условиях и возможностях Инго Экосистемы представлена на сайте ingo.ru.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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