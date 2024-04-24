Инго Экосистема разыгрывает iPad Air среди клиентов экосистемы

Чуть меньше двух недель осталось до завершения розыгрыша Apple iPad Air среди новых клиентов Инго Экосистемы страховой компании "Ингосстрах". Акция проводится совместно с Ингосстрах Банком.

Возможность выиграть современный планшет получают пользователи, которые зарегистрировались в программе лояльности по ссылке в период с 26 марта по 30 апреля 2024 года.

Победитель акции будет определен случайным образом не позднее 31 мая 2024 года, вручение приза — до 30 июня 2024 года включительно.

Также всем участникам акции предоставляется бесплатная экосистемная подписка Инго Плюс на 30 дней в подарок.

Напомним, что в настоящий момент более полумиллиона человек являются активными пользователями Инго Экосистемы. Уже сейчас экосистема помогает им экономить на повседневных тратах до 23 000 рублей ежемесячно. Более 200 компаний являются внешними партнерами Инго Экосистемы, среди них продовольственные магазины, кафе и рестораны, магазины косметики, стриминговые сервисы и др.

"Инго Экосистема регулярно инициирует промоакции и розыгрыши призов. Дарить подарки новым и действующим клиентам стало доброй традицией нашей экосистемы. А чтобы быть в курсе последних акций и конкурсов, рекомендую подписаться на нашу рассылку или соцсети и, вместе с этим, отслеживать новости на сайте", — подчеркивает вице-президент по партнерским программам СПАО "Ингосстрах" Екатерина Снигирь.

С полными условиями проведения розыгрыша можно ознакомиться на сайте Инго Экосистемы.

Более подробная информация об условиях доступна на сайте Ингосстрах Банка или по телефону 8 (800) 100-33-22.

Информация об условиях и возможностях Инго Экосистемы представлена на сайте ingo.ru.