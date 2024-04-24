"Росгосстрах": большинство путешественников собираются на майские в поездки по России и в Китай

Самым популярным направлением для поездок на майские праздники стала Россия — путешествовать по стране собираются 39% россиян, которые оформили полисы страхования в "Росгосстрахе". А наиболее востребованным зарубежным направлением стал Китай.

В топ-3 самых популярных направлений для поездок в предстоящие праздники вошли Россия (39%), Китай (32%) и Белоруссия (5%), следует из данных по продажам полисов страхования выезжающих за рубеж и путешествующих по России. В первой декаде мая 2024 года россияне также собираются поехать:

В Турцию (5%)

В ОАЭ (3%)

В Узбекистан (3%)

В Таиланд (2%)

В Армению (2%).

Для сравнения — в прошлом году самыми популярными направлениями для путешествий в начале мая были Турция, Россия, ОАЭ и Египет.

В майские праздники этого года россияне в основном планируют путешествовать не больше недели. На более длительные поездки (10 дней) приходится всего 6% оформленных страховых туристических полисов. 12% покупают полис на 5 дней, по 11% — на 4, 6 или 7 дней, а 9% планируют совершить совсем короткие, 2-3-х дневные путешествия на выходные.

"Многие путешественники, оформляя страховой полис на майские праздники, включают в него не только основные, но и дополнительные риски. Самыми востребованными, по нашим данным, стали страхование от потери багажа и отмены поездки", — рассказала Ольга Купцова, заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха".