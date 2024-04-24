"Росгосстрах": большинство путешественников собираются на майские в поездки по России и в Китай

Самым популярным направлением для поездок на майские праздники стала Россия — путешествовать по стране собираются 39% россиян, которые оформили полисы страхования в "Росгосстрахе". А наиболее востребованным зарубежным направлением стал Китай.
В топ-3 самых популярных направлений для поездок в предстоящие праздники вошли Россия (39%), Китай (32%) и Белоруссия (5%), следует из данных по продажам полисов страхования выезжающих за рубеж и путешествующих по России. В первой декаде мая 2024 года россияне также собираются поехать:
- В Турцию (5%)
- В ОАЭ (3%)
- В Узбекистан (3%)
- В Таиланд (2%)
- В Армению (2%).
Для сравнения — в прошлом году самыми популярными направлениями для путешествий в начале мая были Турция, Россия, ОАЭ и Египет.
В майские праздники этого года россияне в основном планируют путешествовать не больше недели. На более длительные поездки (10 дней) приходится всего 6% оформленных страховых туристических полисов. 12% покупают полис на 5 дней, по 11% — на 4, 6 или 7 дней, а 9% планируют совершить совсем короткие, 2-3-х дневные путешествия на выходные.
"Многие путешественники, оформляя страховой полис на майские праздники, включают в него не только основные, но и дополнительные риски. Самыми востребованными, по нашим данным, стали страхование от потери багажа и отмены поездки", — рассказала Ольга Купцова, заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.