Под Сызранью водитель "Газели" погиб в столкновении четырех машин

В среду, 24 апреля, около 17:20 на трассе М-5 в Сызранском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, примерно на 893-м километре трассы М-5 водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом допустил наезд на стоявшую "Газель", вмяв ее в фуру Renault, которая затем еще столкнулась с грузовиком MAN.
В результате ДТП погиб 49-летний водитель "Газели".
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. На данном участке сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!