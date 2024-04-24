Под Сызранью водитель "Газели" погиб в столкновении четырех машин

В среду, 24 апреля, около 17:20 на трассе М-5 в Сызранском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно на 893-м километре трассы М-5 водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом допустил наезд на стоявшую "Газель", вмяв ее в фуру Renault, которая затем еще столкнулась с грузовиком MAN.

В результате ДТП погиб 49-летний водитель "Газели".

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. На данном участке сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение.