В Самаре накажут водителя, который не пропустил "скорую"

В Самаре полицейские нашли водителя, который не пропускал машину скорой помощи. Видео на днях разлетелось в соцсетях.

На кадрах заметно, что реанимационный автомобиль сигналит и пытается проехать, но дорогу перегородила легковушка. Очевидно, ее водитель ждал, что пропустят его, и принципиально не сдавал назад. Когда его стали снимать, он закрыл лицо руками. В итоге запись увидели полицейские.



"На видеозаписи просматривается грубое нарушение правил дорожного движения, водитель иномарки не предоставил преимущество в движении машине скорой медицинской помощи, с включенным проблесковым маячком и специальным сигналом. Сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции УМВД по Самаре оперативно установили данные водителя, запечатленного на видео. Им оказался 48-летний самарец.

В ходе проверки водитель признал вину и был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ (непредставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом)", - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.



Теперь нарушителю грозит штраф на сумму до пяти тысяч рублей или лишение права управления автомобилем на срок до года.