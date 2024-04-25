Скончался бывший директор Жигулевской ГЭС Алексей Романов

В среду, 24 апреля, на 92-м году жизни не стало почетного жителя Жигулевска Алексея Александровича Романова. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава Жигулевска Илья Сухих.

"Это невосполнимая потеря для нашего города. Алексей Александрович до последнего активно участвовал в жизни города, показывал нам всем пример того, как нужно любить родную страну и край, - констатировал глава Жигулевска. - В течение многих лет Алексей Александрович усердно трудился над развитием "Жигулевской ГЭС". За свою настойчивость и профессионализм он был награжден множеством наград и званий. Алексей Александрович оставил после себя научное наследие, которым будут пользоваться будущие поколения. Его имя навечно вошло в историю нашего города".

Илья Сухих выразил соболезнования близким, друзьям и всем, кто знал и уважал Алексея Романова. Прощание с ним состоится в пятницу, 26 апреля, с 10:00 до 12:00 в Жигулевском Дворце культуры.