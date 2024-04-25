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Страхование Финансы

Инго Экосистема запустила онлайн-витрину по продаже автомобилей

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инго Экосистема от СПАО "Ингосстрах" запускает пилот по продаже автомобилей со встроенными страховыми продуктами на сайте экосистемы.

На этапе пилотирования клиенты смогут купить автомобили Skoda и Volkswagen, защищенные полисом каско с покрытием рисков "Ущерб при угоне автомобиля без документов и ключей", а также "ДТП по вине водителя" с лимитом ответственности до 70 000 руб.

"В настоящее время в рамках пилота мы тестируем продажи машин европейских брендов, в дальнейшем модельный ряд пополнят автомобили из России, Китая и ряда других стран. Мы рассчитываем, что до конца года нашим клиентам будет доступен весь запланированный функционал экосистемной автовитрины", — отмечает начальник управления развития экосистемы — вице-президент по партнерским программам СПАО "Ингосстрах" Екатерина Снигирь.

Представленные на витрине автомобили будут поставляться напрямую от производителей или официальных дилеров. Пользователи экосистемы получат возможность покупать авто в наличии и по предзаказу.

Экосистемный сервис "Инго Авто" позволяет клиенту максимально бесшовно, в режиме "одного окна" решать вопросы покупки, обслуживания или продажи автомобиля. "Инго Авто" включает дополнительные услуги и сервисы от Инго Экосистемы и её партнёров (быстрая запись на ближайшую ТО, повышенный кешбэк в категории Авто, подписка Инго Плюс, шиномонтаж, гарантия 1 год на все услуги и запчасти и др.).

Более подробная информация об условиях доступна на сайте Ингосстрах Банка или по телефону 8 (800) 100-33-22.

Информация об условиях и возможностях Инго Экосистемы представлена на сайте ingo.ru.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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