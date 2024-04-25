Инго Экосистема запустила онлайн-витрину по продаже автомобилей

Инго Экосистема от СПАО "Ингосстрах" запускает пилот по продаже автомобилей со встроенными страховыми продуктами на сайте экосистемы.
На этапе пилотирования клиенты смогут купить автомобили Skoda и Volkswagen, защищенные полисом каско с покрытием рисков "Ущерб при угоне автомобиля без документов и ключей", а также "ДТП по вине водителя" с лимитом ответственности до 70 000 руб.
"В настоящее время в рамках пилота мы тестируем продажи машин европейских брендов, в дальнейшем модельный ряд пополнят автомобили из России, Китая и ряда других стран. Мы рассчитываем, что до конца года нашим клиентам будет доступен весь запланированный функционал экосистемной автовитрины", — отмечает начальник управления развития экосистемы — вице-президент по партнерским программам СПАО "Ингосстрах" Екатерина Снигирь.
Представленные на витрине автомобили будут поставляться напрямую от производителей или официальных дилеров. Пользователи экосистемы получат возможность покупать авто в наличии и по предзаказу.
Экосистемный сервис "Инго Авто" позволяет клиенту максимально бесшовно, в режиме "одного окна" решать вопросы покупки, обслуживания или продажи автомобиля. "Инго Авто" включает дополнительные услуги и сервисы от Инго Экосистемы и её партнёров (быстрая запись на ближайшую ТО, повышенный кешбэк в категории Авто, подписка Инго Плюс, шиномонтаж, гарантия 1 год на все услуги и запчасти и др.).
Более подробная информация об условиях доступна на сайте Ингосстрах Банка или по телефону 8 (800) 100-33-22.
Информация об условиях и возможностях Инго Экосистемы представлена на сайте ingo.ru.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.