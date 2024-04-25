Дачный сезон: "Ингосстрах" поделился необычными страховыми случаями с загородной недвижимостью

Дачный сезон уже можно считать открытым: все больше людей на выходные выбираются за город, чтобы отдохнуть от суеты и провести время на природе. Однако вместо отдыха хозяев могут ждать и неприятные ситуации, ведь за зимний период с домом может произойти множество неприятностей — сломанная крыша, протекшие трубы, либо взлом и грабеж. "Ингосстрах" рассказывает об итогах 2023 года по страхованию дач и делится необычными страховыми случаями.
В прошлом году компания урегулировала около 2,5 тысяч убытков, связанных со страхованием загородной недвижимости, и выплатила своим клиентам более 680 миллионов рублей. Максимальная страховая выплата в 2023 году составила 33,9 миллиона рублей по убытку, связанному с повреждением жилого двухэтажного дома в результате пожара. Самая маленькая сумма — 665,5 рублей — была выплачена клиенту за отрыв части рубероида из-за сильного ветра.
За этот период были зафиксированы и необычные страховые случаи. Например, "Ингосстрах" заплатил клиенту более 230 тысяч за поврежденный автомобилем гараж в Московской области. Компания оперативно выплатила клиенту средства для ремонта. В еще одном случае в открытое окно застрахованного дома забралась кошка и испортила мягкую мебель. Так как риск "действия животных" был включен в страховку, "Ингосстрах" выплатил клиенту возмещение в размере 33 тысяч рублей. В следующем случае компания заплатила клиенту 22 тысячи рублей — на участке страхователя из-за давления снега сломалось крепление фонарного столба.
"Так как дачи в основном посещают весной и летом, долгое время они остаются без наблюдения. В этот период могут произойти разные события, начиная от потопов и заканчивая действиями животных. Чтобы быть уверенным, что если с дачей что-то произойдет, то хозяин получит деньги для возмещения ущерба, мы рекомендуем оформить полис страхования загородной недвижимости. Страховку можно оформить за несколько минут и самостоятельно выбрать, на какую сумму застраховать свое жилье", — отметил Николай Цветницкий, начальник управления урегулирования убытков страхования индивидуальных программ "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.