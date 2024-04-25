Дачный сезон: "Ингосстрах" поделился необычными страховыми случаями с загородной недвижимостью

Дачный сезон уже можно считать открытым: все больше людей на выходные выбираются за город, чтобы отдохнуть от суеты и провести время на природе. Однако вместо отдыха хозяев могут ждать и неприятные ситуации, ведь за зимний период с домом может произойти множество неприятностей — сломанная крыша, протекшие трубы, либо взлом и грабеж. "Ингосстрах" рассказывает об итогах 2023 года по страхованию дач и делится необычными страховыми случаями.

В прошлом году компания урегулировала около 2,5 тысяч убытков, связанных со страхованием загородной недвижимости, и выплатила своим клиентам более 680 миллионов рублей. Максимальная страховая выплата в 2023 году составила 33,9 миллиона рублей по убытку, связанному с повреждением жилого двухэтажного дома в результате пожара. Самая маленькая сумма — 665,5 рублей — была выплачена клиенту за отрыв части рубероида из-за сильного ветра.

За этот период были зафиксированы и необычные страховые случаи. Например, "Ингосстрах" заплатил клиенту более 230 тысяч за поврежденный автомобилем гараж в Московской области. Компания оперативно выплатила клиенту средства для ремонта. В еще одном случае в открытое окно застрахованного дома забралась кошка и испортила мягкую мебель. Так как риск "действия животных" был включен в страховку, "Ингосстрах" выплатил клиенту возмещение в размере 33 тысяч рублей. В следующем случае компания заплатила клиенту 22 тысячи рублей — на участке страхователя из-за давления снега сломалось крепление фонарного столба.

"Так как дачи в основном посещают весной и летом, долгое время они остаются без наблюдения. В этот период могут произойти разные события, начиная от потопов и заканчивая действиями животных. Чтобы быть уверенным, что если с дачей что-то произойдет, то хозяин получит деньги для возмещения ущерба, мы рекомендуем оформить полис страхования загородной недвижимости. Страховку можно оформить за несколько минут и самостоятельно выбрать, на какую сумму застраховать свое жилье", — отметил Николай Цветницкий, начальник управления урегулирования убытков страхования индивидуальных программ "Ингосстраха".