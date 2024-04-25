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Страхование Финансы

"Ингосстрах" определил самый застрахованный город на юге России

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным аналитиков "Ингосстраха", в 2023 году Астрахань стала самым застрахованным городом на юге России. При выявлении лидера учитывалась доля рынка компании в регионе присутствия, она составляет 22,7%. В оценке рассматривались результаты по направлениям страхования корпоративного и розничного бизнеса.

В розничном бизнесе доля рынка оценивается в 14,53% без учета обязательного медицинского страхования (ОМС). В сегменте автострахования на ОСАГО приходится 18,92%, а результат по каско выше почти в 2 раза и насчитывает 36,84%. Совокупный объем выплат по розничным видам страхования без ОМС вырос относительно 2022 года на 27,8% и составил почти 280 миллионов рублей.

"Мы довольны результатом работы нашего филиала за прошлый год, но не собираемся останавливаться на достигнутом. Нас радует, что страховая культура астраханцев находится на высоком уровне и демонстрирует стабильный рост. Мы, в свою очередь, будем продолжать работать над совершенствованием страховых продуктов и улучшать качество обслуживания, чтобы все клиенты оставались довольны", — отметил Руслан Никитин, директор филиала "Ингосстраха" в Астраханской области.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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