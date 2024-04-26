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Происшествия

В Тольятти 237 домов остались без газа из-за повреждения подземного газопровода

ТОЛЬЯТТИ. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 апреля, в 22:04 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ произошло повреждение подземного газопровода высокого давления диаметром 100 мм на Поволжском шоссе, 54 в Комсомольском районе Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

На время проведения работ без газоснабжения остаются потребители 37 многоквартирных и 200 частных жилых домов, газоснабжение социально значимых объектов не нарушено.

Газоснабжение планируется восстановить 26 апреля к 16:00.

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