В Тольятти 237 домов остались без газа из-за повреждения подземного газопровода

В четверг, 25 апреля, в 22:04 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ произошло повреждение подземного газопровода высокого давления диаметром 100 мм на Поволжском шоссе, 54 в Комсомольском районе Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.
На время проведения работ без газоснабжения остаются потребители 37 многоквартирных и 200 частных жилых домов, газоснабжение социально значимых объектов не нарушено.
Газоснабжение планируется восстановить 26 апреля к 16:00.
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Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек