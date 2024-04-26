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Туризм Общество

В Самарской области появился новый теплоход "Принцесса Анабелла"

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 апреля, на Речном вокзале Самары состоялась экскурсия по судам круизного и прогулочного флота одной из туристических компаний, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

На 6 причале для желающих с целью осмотра были доступны три теплохода класса "Москва": "Москва 171", "Вояж" и "Спутник". На 4-м причале был представлен новый теплоход "Принцесса Анабелла".

"Принцесса Анабелла" после полной технической модернизации и реновации в 2022 году. Также произведено эстетическое обновление интерьера, его общая пассажировместимость составила всего 92 человека.

На своем борту "Принцесса Анабелла" сможет разместить гостей в 46 оборудованных светлых каютах классов "комфорт", "комфорт премиум" и "люкс" с современной отделкой. В каютах продумана каждая деталь — от индивидуальных санузлов с полноценной душевой, феном и всеми туалетными принадлежностями до кондиционеров, телевизоров, сейфов и мини-холодильников. Также на борту есть панорамный ресторан и лаундж-бар с живой музыкой, а также лифт.

Уже завтра, 27 апреля, в Самаре открывается круизный сезон. Теплоход "Валерий Чкалов" отправится в город Казань. Всех туристов ждет праздничная атмосфера.

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