Январская ягода: самарский сити-фермер выращивает клубнику

Таких людей как Александр Клементьев сегодня называют сити-фермерами. Энтузиасты, которые в городских условиях на скромных площадях налаживают крохотные фермы, где выращивают зелень, ягоды, цветы, грибы, разводят раков и улиток. Для многих из них такое увлечение со временем превращается в большое дело с миллионными оборотами.

Коронавирус подсказал

Самарец Александр Клементьев и его городская клубничная ферма "Ferma Redberry" уже закончили этап экспериментов и отработки технологии получения качественной ягоды, и готовы шагнуть на путь промышленного производства.

"Этот проект появился во время эпидемии короновируса, когда всех отправили на самоизоляцию. До этого я работал шеф-поваром в ресторане, а когда все рестораны и кафе в городе приостановили свою работу, начал искать для себя новое дело и способ заработка, — рассказывает Александр. — Ведь не было известно, сколько продлится эпидемия и как долго люди будут решать все вопросы дистанционно, да и всегда хотел работать на себя. Новую сферу искал тщательно. Важна была возможность работать, не выходя из дома. И хотелось найти для бизнеса свободную нишу в Самаре. В итоге, перелопатив интернет, остановился на выращивании клубники на городской ферме".

Приступая к делу, Александр, никогда прежде не имевший дела с грядками и рассадой, решил: его начинание — это лишь эксперимент для получения знаний, оттачивания технологий и навыков выращивания товарной ягоды. Поэтому и успех, и неудачи надо воспринимать спокойно, без лишних эмоций, как новый опыт, который обязательно будет полезен для будущего положительного результата. Экспериментальной площадкой для клубничных грядок Александра стал обычный цокольный этаж площадью 35 квадратных метров в частном жилом доме.

Методом проб и ошибок

Вырастить вкусную, сладкую, крупную клубнику в зимней Самаре удалось не сразу. Сперва были три неудачных попытки. Учиться приходилось на собственных ошибках.

"Сначала пробовал гидропонную технологию выращивания так называемым методом подтопления без использования субстрата. Быстро понял, что у меня такая технология не работает. Перестроил производство под субстраты — это может быть либо торф, либо минеральная вата. Я работаю на минвате. Экспериментировали с сортами. За три года мы выращивали сорта клубники Фурор и Фавори — это европейские высокопроизводительные сорта, которые дают стабильный результат. Адаптированы для выращивания в закрытом грунте", — делится наработанным опытом Александр.

По его словам, кусты высаживаются в субстрат в конце августа — начале сентября, а в ноябре с них уже собирают первый урожай. Кажется, что такое быстрое плодоношение — это просто волшебство, о котором обычные дачники могут только мечтать.

Прошедший огонь, воду и медные трубы на клубничных "грядках", фермер объясняет, что плодоношение зависит от посадочного материала: "В питомниках, как правило, продают молодые саженцы, которым еще предстоит развиться. Рассаду, которую приобретаем мы — это взрослые растения, которые были погружены в сон и для начала плодоношения им надо только набрать листовой аппарат. Одно плохо — растения, поставляемые из европейских питомников, за последние годы подорожали в два раза".

Но не цена рассады больше всего пугает городского фермера, а стоимость киловатта электроэнергии. Зимой клубнику без тепла и света никак не вырастить. Все оборудование, которое используется в таком производстве — завязано на электричестве. "А у нас в Самаре очень высокая цена за киловатт для коммерческих помещений", — сетует Александр Клементьев.

Это не морковка

Но к третьему сезону начинающий производитель клубники научился получать калиброванную ягоду, методом срезания лишних цветков с каждого кустика. И теперь на ферме не бывает мелкой ягоды. Весь урожай, как с картинки: красная, крупная, ровная ягода.

"А еще вкусная и не водянистая", — добавляет Александр Клементьев. Он уверен, что продукция "Ferma Redberry" очень сильно отличается от ягоды, которую привозят из Турции в самарские супермаркеты зимой.

"Я всю турецкую ягоду, которую у нас продают зимой, условно называю "морковкой". Потому что она хрустит и по вкусу как трава. Нет там вкуса и аромата никакого. Наша ягода кардинально отличается. Она выращивается без применения химических препаратов, мы не используем стимуляторов роста и гербицидов. Наша ягода экологически чистая", — с гордостью говорит Александр.

Подтверждением безопасности и экологичности продукции этой городской фермы могут служить результаты исследования, проведенного Самарским подразделением ФГБУ "Россельхозцентр". В клубнике от "Ferma Redberry" не содержится никаких вредных веществ. Показатели по нитратам и пестицидам — минимальные, в десятки раз меньше нижнего порога норматива.

"Я сам отвозил ягоду в лабораторию на исследование. Хотя был уверен, что претензий по безопасности и качеству нашей продукции возникнуть не может. Мы не используем химические вещества, потому что у нас нет насекомых. За счет поддержания температуры и влажности у нас нет грибковых заболеваний в субстрате. Мы используем качественные минеральные удобрения и нормируем их в точных пропорциях, за счет этого нитраты не превышают допустимую норму. Но документальное подтверждение — всегда для потребителя достовернее любых слов производителя", — объясняет логику своих действий фермер.

Пока Александр работает в проекте один. Он и агроном, и электрик, и бухгалтер, и менеджер по продажам. По его словам, уже удалось наработать алгоритмы, которые можно смело применять на более крупном производстве ягод. Этап экспериментов завершен. Тем более спрос на зимнюю клубнику постоянно растет. Пока за сезон с 35 квадратных метров снимается порядка 300 килограммов ягод. Главный потребитель — семья, но за три года в числе клиентов фермера Клементьева собралось немало самарских ресторанов и кафе, а также кондитеров, которые оценили вкус клубники от "Ferma Redberry".

"На третий год работы с реализацией проблем нет, есть дефицит продукции. В свежей вкусной ягоде заинтересованы предприятия общественного питания. На данный момент образовалась очередь из покупателей, которые в будущем готовы закупать большие объемы ягод", — объясняет Александр.

Готов расти

В этом году фермер очень надеется расширить свое ягодное производство до 200 квадратных метров. Уже даже нашлось помещение, которое подходит под сельхозназначение. Но для запуска нового проекта требуется порядка 4 млн рублей. У Александра таких денег пока нет. Большие надежды он возлагает на государственную помощь начинающим сельхозпроизводителям. Собирался принять участие в конкурсе "Агростартап" и получить субсидию. Но возникли сложности.

"Для того чтобы претендовать на субсидии на развитие сельхозпроекта, надо, чтобы оборудование соответствовало определенным требованиям. А поскольку мы создавали клубничную ферму как эксперимент, то и закупали все оборудование на личные средства. Очень надеюсь на помощь, поддержку и подсказки специалистов самарского министерства сельского хозяйства, чтобы найти возможность для расширения производства. Считаю главной своей задачей — обеспечить жителей Самары, кондитеров и сферу общественного питания экологически чистой, вкусной и полезной клубникой", — объясняет Александр.

Но как бы ни сложились обстоятельства, как бы не было сложно двигаться вперед, он уверен, что клубника на "Ferma Redberry" самая вкусная, и у него все обязательно получится.