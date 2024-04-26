Кинельский виноград - форпост российского виноградарства

Наверное, никто в Самарской области так не ценит красоту и совершенство виноградной грозди, как Виктор Климанов. Каждая, словно цветок, уникальна по своей форме, цвету и переливу луча света, что играют на боках спелой ягоды. Эта гроздь изящна, ягоды на ней прозрачны, а та тяжела и полновесна. И хотя профессия Виктора Борисовича далека от виноградарства (технолог мясопереработки), но, однажды подружившись с нежной лозой, он превратил свое хобби в большое семейное дело.

Тестировал и адаптировал

На протяжении двух десятилетий Виктор Борисович Климанов не просто выращивает на самарской земле виноград. Фермер проводит испытания множества сортов винограда со всего света, отбирая те, что потом будут успешно расти и плодоносить не только в Поволжье, но и в более северных регионах России.

Начинал с таких южных сортов винограда, как Восторг, Лора, Аркадия, Кодрянка. Некоторые из них до сих пор выращивают в питомнике "Кинельский виноград". За годы такой кропотливой работы он протестировал более 400 сортов. И не только протестировал, но и адаптировал агротехнику выращивания в наших суровых погодных условиях, и вывел несколько районированных сортов винограда. И сегодня на двух гектарах Кинельского виноградного питомника Виктора Климанова растут более 200 сортов винограда.

"Мы сотрудничали с Всероссийским научно-исследовательским институтом виноградарства и виноделия имени Якова Потапенко, который находится в Новочеркасске. Этот НИИ был создан еще в 1936 году по указанию Иосифа Сталина, специально для разведения зимостойких сортов винограда. Советские ученые хотели распространить эту культуру на север страны. Многолетние традиции научного учреждения были продолжены. На определенном этапе наше хозяйство стало опорным пунктом Научно-исследовательского института виноградарства, - рассказывает Виктор Борисович. - Через наш питомник прошли сотни сортов. Выращивали, наблюдали, писали отчеты, отбирали методом проб и ошибок самые достойные. В этом году мы перешли исключительно на десертные сорта очень хорошего качества".

Особый подход

По словам самарского фермера, сегодня лоза, рожденная в Кинельском районе, растет не только по всему Среднему Поволжью, но и в Москве, Перми, Нижнем Новгороде, Ярославле и даже на Дальнем Востоке и Сахалине.

"Наши саженцы приживаются и начинают плодоносить даже в тех российских регионах, где прежде о винограде и мечтать не могли", - с гордостью рассказывает Виктор Климанов.

И причина тому - не только зимостойкость и неприхотливость лозы районированных сортов. Виктор Борисович печется о лозе, "что о своих детях", и готов передавать виноградарям всей страны не только растения, но и свои знания, и накопленный десятилетиями опыт.

"За лозой надо по-особому ухаживать. Весь наш виноград укрывной. Разработанная нами технология посадки и выращивания помогает растениям пережить даже самые сильные морозы и перепады температур. Например, с конца лета лозу начинают специально готовить к зимовке. Для этого имеются специальные препараты, содержащие соли металлов, которые способствуют морозостойкости растений. Ими проводится обработка каждого растения, чтобы виноград пережил холода без последствий", - делится секретами виноградарь.

Опытным путем было установлено, что питанием и минеральной поддержкой для самарской лозы прекрасно может служить глуканит, содержащий более 40 необходимых растениям микроэлементов. Это природное удобрение - смесь древних донных отложений, которое как обычные камни на земле виноградарей Климановых практически лежит под ногами. Глауконит не только питает лозу, но и улучшает общее состояние растений и предотвращает появление болезней и вредителей.

За любовь и заботу виноградная лоза платит обильным урожаем. С каждого гектара Виктор Климанов ежегодно собирает по 15 тонн урожая. Причем на его волжских плантациях виноград поспевает даже на пару недель раньше, чем в наш регион начинают привозить знаменитые узбекские грозди.

Сам Виктор Климанов считает, что хотя ягода - дело и вкусное и очень полезное, но для него все же второстепенное. У него в приоритете селекционная работа и выращивание саженцев сортового винограда. Благо, используемая в Кинельском питомнике методика микрочеренкования позволяет очень быстро вырастить десятки и даже сотни новых из одного черенка винограда. По словам фермера, этот способ хорош тем, что служит стопроцентной защитой растения от заражения любыми болезнями и дает самое здоровое потомство. Так, в питомнике ежегодно выращивают по пять-семь тысяч саженцев различных сортов винограда в год.

На вкус и цвет

О своих зеленых питомцах - как их сажать, поливать, обрезать, холить и лелеять - Виктор Борисович может рассказывать бесконечно. Знаниями и опытом, как каждый увлеченный человек, делится с душой и радостью. Но лишь один вопрос может поставить его в тупик: какой, на ваш взгляд, самый вкусный виноград, подходящий для выращивания в Самарской области?

В какой-то момент показалось, что опытный виноградарь даже растерялся. Наверное, не просто припомнить все четыре сотни сортов, что прошли испытания в кинельском питомнике. Фермер начинает говорить сперва с заминкой: "На вкус и цвет товарищей нет. Каждому садоводу придется по душе свой сорт винограда. Не бывает так, что какая-то ягода нравится всем. С августа, когда поспевает урожай на наших виноградниках, приглашаем в Кинель любителей выращивания винограда. Хотим, чтобы люди могли попробовать разные виды винограда и могли осознанно выбрать, какой сорт им подходит".

Но чем больше рассказывает фермер, тем больше он увлекается. "Ласточка - великолепный сорт. Он считается сверхранним, урожай успевает созреть за 3-3,5 месяца. Есть суперский сорт Виктор. Он не самого изысканного вкуса, но грозди крупные, отдельные достигают до 2 кг. Да и ягоды очень большие, по 15-18 граммов, длинные, со слегка заостренным кончиком, розового цвета. Есть мнение, что бескосточковые сорта винограда плохо растут в нашей средней полосе. Но есть виноград кишмиш американской селекции Юпитер, который прекрасно вызревает на волжских виноградниках. Сорт, созданный в нашем питомнике, - Кинельский рафинад - придется по душе любителям очень сладкой ягоды", - перечисляет и перечисляет своих любимцев Виктор Климанов.