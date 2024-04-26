Страховщики предупредили россиян о рисках травмироваться на майские праздники

На майские праздники число несчастных случаев с россиянами увеличивается примерно на 8% — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Наиболее травмоопасным периодом являются вторые майские праздники.

В мае число обращений по страхованию от несчастных случаев и болезней увеличивается примерно на 8% (в сравнении со среднемесячным показателем). Доля обращений в майские праздники составляет 14% от общего числа страховых случаев в этом месяце.

Несмотря на то что в целом мужчины чаще становятся жертвами несчастных случаев, в майские праздники большая часть обращений приходится на женщин — 59%. Для детей и подростков майские праздники являются относительно безопасным периодом — от родителей поступает менее 2% заявлений на выплаты.

Самыми "опасными" регионами на майские праздники являются Москва (23% обращений), Удмуртия (8%), Башкортостан (7%), Челябинская и Кировская области (по 3%).

Средний размер компенсации за травму в майские праздники составляет более 165 тыс. рублей. Самая крупная выплата — 301 тыс. рублей — была получена 44-летней жительницей Москвы в связи с травмой, полученной на работе. 220 тыс. рублей получил 52-летний уфимец, упавший во дворе частного дома.

На травмы, полученные в результате катания на самокатах и велосипедах в мае приходится меньше 0,5% обращений. Как правило, результатом таких ЧП становятся несерьезные повреждения, средний размер выплаты за них — 13 тыс. рублей.