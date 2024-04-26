Всероссийский союз страховщиков отметил высшее руководство "Ингосстраха"

Ежегодно Всероссийский союз страховщиков (ВСС) награждает представителей отрасли за непосредственное содействие развития страхования в России. В этом году президиум ВСС отметил сразу двух ключевых руководителей "Ингосстраха".
Заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха" Дмитрий Попов награжден почетной грамотой ВСС. Она присуждается лицам, внесшим значительный вклад в обеспечение деятельности ВСС. Также за наличие весомого личного вклада в развитие отечественного рынка страхования советник генерального директора Игорь Ямов будет занесен в книгу почета ВСС. Ежегодно в нее включают не более пяти лиц, имеющих обширный опыт работы в финансовом секторе.
"Выражаю благодарность коллегам из ВСС за высокую оценку моей деятельности. Мы все занимаемся одним общим делом — работаем над улучшением качества страховых услуг и повышением уровня профессионализма в области страхования", — прокомментировал Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха".
"Признание в профессиональных кругах — высшая награда для любого специалиста. Благодаря слаженной работе ВСС и страховых компаний удалось вывести страховую отрасль на более высокий уровень. Будем и дальше заниматься развитием страхования у нас в стране", — отметил Игорь Ямов, советник генерального директора "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.