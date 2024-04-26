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Страхование Финансы

Всероссийский союз страховщиков отметил высшее руководство "Ингосстраха"

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ежегодно Всероссийский союз страховщиков (ВСС) награждает представителей отрасли за непосредственное содействие развития страхования в России. В этом году президиум ВСС отметил сразу двух ключевых руководителей "Ингосстраха".

Заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха" Дмитрий Попов награжден почетной грамотой ВСС. Она присуждается лицам, внесшим значительный вклад в обеспечение деятельности ВСС. Также за наличие весомого личного вклада в развитие отечественного рынка страхования советник генерального директора Игорь Ямов будет занесен в книгу почета ВСС. Ежегодно в нее включают не более пяти лиц, имеющих обширный опыт работы в финансовом секторе.

"Выражаю благодарность коллегам из ВСС за высокую оценку моей деятельности. Мы все занимаемся одним общим делом — работаем над улучшением качества страховых услуг и повышением уровня профессионализма в области страхования", — прокомментировал Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха".

"Признание в профессиональных кругах — высшая награда для любого специалиста. Благодаря слаженной работе ВСС и страховых компаний удалось вывести страховую отрасль на более высокий уровень. Будем и дальше заниматься развитием страхования у нас в стране", — отметил Игорь Ямов, советник генерального директора "Ингосстраха".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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