Три машины столкнулись на трассе под Сызранью

В пятницу, 26 апреля, на 893 км трассы М-5 в Сызранском районе, произошло ДТП с участием двух фур. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Столкнулись два большегруза Volvo и "Газель".
На месте работали также сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медработники, а также пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!