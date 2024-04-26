Три машины столкнулись на трассе под Сызранью

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В пятницу, 26 апреля, на 893 км трассы М-5 в Сызранском районе, произошло ДТП с участием двух фур. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"