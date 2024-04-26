Сызранская УК заплатит пенсионерке, на которую упал снег с крыши

В Сызрани суд обязал УК компенсировать моральный вред от падения снега с крыши. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее снег и лед упал с крыши дома на ул. Гидротурбинной, 26 на пожилую женщину. Пострадавшую госпитализировали с травмами. Позже прокуратура выяснила, что управлять домом и следить за очисткой крыши должно было ООО УК "Заусиновский".

Надзорное ведомство подало в суд иск с требованием взыскать с управляющей компании 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.