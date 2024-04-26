Сызранская УК заплатит пенсионерке, на которую упал снег с крыши

В Сызрани суд обязал УК компенсировать моральный вред от падения снега с крыши. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее снег и лед упал с крыши дома на ул. Гидротурбинной, 26 на пожилую женщину. Пострадавшую госпитализировали с травмами. Позже прокуратура выяснила, что управлять домом и следить за очисткой крыши должно было ООО УК "Заусиновский".
Надзорное ведомство подало в суд иск с требованием взыскать с управляющей компании 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.
Последние комментарии
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек