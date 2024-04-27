В массовом ночном ДТП на пр. Кирова в Самаре погибла женщина

В субботу, 27 апреля, в 0:20 напротив дома № 115 по ул. Вольской произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным сотрудников ГИБДД водитель автомашины "Газель" выехал на перекресток улицы Вольской и проспекта Кирова на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем Kia Rio, после чего автомашину "Газель" отбросило на автомашину ВАЗ-2110 и Ford Focus.
В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Kia Rio. Ещё пострадал пассажир "Газели", который потом был доставлен в лечебное учреждение.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!