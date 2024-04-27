В массовом ночном ДТП на пр. Кирова в Самаре погибла женщина

В субботу, 27 апреля, в 0:20 напротив дома № 115 по ул. Вольской произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД водитель автомашины "Газель" выехал на перекресток улицы Вольской и проспекта Кирова на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем Kia Rio, после чего автомашину "Газель" отбросило на автомашину ВАЗ-2110 и Ford Focus.

В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Kia Rio. Ещё пострадал пассажир "Газели", который потом был доставлен в лечебное учреждение.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и призывают участников движения соблюдать ПДД.