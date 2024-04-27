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ДТП Происшествия

В Самаре в ДТП на ул. Победы опрокинулась легковушка

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 апреля, в Самаре участником ДТП стал 28-летний водитель автомобиля Lada Kalina, ехавший в 14:50 по ул. Гагарина, со стороны ул. Промышленности в направлении ул. Запорожской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, напротив дома № 2 по ул. Победы, на регулируемом перекрестке, он не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi под управлением 29-летнего мужчины. В результате Lada Kalina опрокинулась.

Водитель отечественного автомобиля был доставлен с телесными повреждениями в одну из городских больниц. Полицейские устанавливают всё обстоятельства случившегося

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