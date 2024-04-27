В Самаре в ДТП на ул. Победы опрокинулась легковушка

В пятницу, 26 апреля, в Самаре участником ДТП стал 28-летний водитель автомобиля Lada Kalina, ехавший в 14:50 по ул. Гагарина, со стороны ул. Промышленности в направлении ул. Запорожской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, напротив дома № 2 по ул. Победы, на регулируемом перекрестке, он не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi под управлением 29-летнего мужчины. В результате Lada Kalina опрокинулась.
Водитель отечественного автомобиля был доставлен с телесными повреждениями в одну из городских больниц. Полицейские устанавливают всё обстоятельства случившегося
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!