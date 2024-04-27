Защитник Николай Владимиров остается в "Ладе"

ХК "Лада" заключил двусторонний контракт сроком на один сезон с защитником Николаем Владимировым.
Владимиров вернулся в родной клуб год назад, но был вынужден полностью пропустить сезон 2023/2024 из-за тяжелой травмы, полученной на летних сборах, и длительного восстановления после операции.
Напомним, что Николай является обладателем Кубка Петрова (2021/2022) в составе тюменского "Рубина".
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