Защитник Николай Владимиров остается в "Ладе"

ХК "Лада" заключил двусторонний контракт сроком на один сезон с защитником Николаем Владимировым.

Владимиров вернулся в родной клуб год назад, но был вынужден полностью пропустить сезон 2023/2024 из-за тяжелой травмы, полученной на летних сборах, и длительного восстановления после операции.

Напомним, что Николай является обладателем Кубка Петрова (2021/2022) в составе тюменского "Рубина".