Самарчанка на KIA Rio врезалась в автобус

В пятницу, 26 апреля, в Самаре произошло ДТП с легковушкой и автобусом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 8:20 35-летняя женщина ехала на KIA Rio по ул. Алексея Толстого. На перекрестке она не уступила дорогу и столкнулась с автобусом ПАЗ под управлением 46-летнего мужчины.
В аварии пострадала только сама автомобилистка. Водитель и 15 пассажиров автобуса не пострадали.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!