Самарчанка на KIA Rio врезалась в автобус

В пятницу, 26 апреля, в Самаре произошло ДТП с легковушкой и автобусом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:20 35-летняя женщина ехала на KIA Rio по ул. Алексея Толстого. На перекрестке она не уступила дорогу и столкнулась с автобусом ПАЗ под управлением 46-летнего мужчины.

В аварии пострадала только сама автомобилистка. Водитель и 15 пассажиров автобуса не пострадали.