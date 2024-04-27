Каско для защиты от нарушителей ДТП: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за первую половину апреля

За период с 1 по 12 апреля "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 2,7 миллиардов рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 800 миллионов, а по ОСАГО — более 1,9 миллиарда рублей.

Самые крупные выплаты по каско за 2 недели составили 9,8 миллионов — виновник ДТП нарушил ПДД и столкнулся с застрахованным в "Ингосстрахе" автомобилем КАМАЗ; 8,9 миллионов — виновник аварии нарушил ПДД, проехав на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с застрахованным автомобилем BMW. Также компания выплатила 8,7 миллионов рублей — водитель Lexus не справился с управлением и съехал в кювет, из-за чего авто опрокинулось.

Важно отметить, что если застрахованный не виноват в аварии, а стал потерпевшим, и у него есть действующие договоры каско и ОСАГО, то он может самостоятельно решить, по какому полису обратиться за возмещением — по ОСАГО в рамках лимита по Закону "Об ОСАГО", либо по каско в соответствии с условиями договора.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 900 миллионов, Санкт-Петербурге — более 70 миллионов, Новосибирской области — более 62 миллионов, Челябинской области — более 56 миллионов, а также в Приморской крае — более 48 миллионов.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 429 миллионов, Санкт-Петербурге — более 120 миллионов, Челябинской области — более 25 миллионов, Свердловской области — более 23 миллионов, а также в Новосибирской области — более 19 миллионов рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО, а одним из показателей стабильности компании является урегулирование убытков и выплаты, с помощью которых клиенты могут отремонтировать свой автомобиль.

Компания предлагает широкую линейку страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" разработал полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов, а также возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.