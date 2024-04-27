Мотоциклист пострадал в ДТП на ул. Олимпийской в Самаре

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В субботу, 27 апреля, в Самаре в ДТП попал водитель мотоцикла Suzuki. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области