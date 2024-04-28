"Лада" заключила контракты еще с четырьмя хоккеистами

Хоккейный клуб "Лада" заключил первые профессиональные контракты сроком на три сезона с вратарем Семеном Фроловым, а также нападающими Михаилом Ворфоломеевым, Владиславом Гурьевым и Макаром Рулиным. Все игроки являются воспитанниками хоккейной школы "Лада".

Фролов по ходу сезона 2023/2024 уже дебютировал за "Ладью" в МХЛ и провел 16 матчей, одержав 7 побед при коэффициенте надежности 2.51, 90.7% отраженных бросков и одном шатауте. Кроме того, голкипер неоднократно вызывался в юниорскую сборную России, а также принял участие в восьми играх команды "Лада-ЮХЛ" в Первенстве ПФО.

Ворфоломеев тоже вызывался в юниорскую сборную России и успел засветиться в составе "Ладьи" — за 17 матчей в рамках регулярного чемпионата МХЛ он набрал 2 (1+1) очка. Но большую часть минувшего сезона Михаил провел в ЮХЛ и за 33 игры в Первенстве ПФО заработал 36 (15+21) баллов за результативность при показателе полезности "+29".

Гурьев прошлым летом проходил сборы с "Ладьей", однако весь сезон отыграл в ЮХЛ и провел в Первенстве ПФО в общей сложности 48 матчей, набрав 29 (19+10) очков при показателе полезности "+4".

Рулин в минувшем сезоне являлся одним из лидеров "Лады" в ЮХЛ — нападающий сыграл 52 матча в Первенстве ПФО и заработал 36 (17+19) баллов за результативность, а показатель полезности равен "+26".