16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Лада" заключила контракты еще с четырьмя хоккеистами Защитник Николай Владимиров остается в "Ладе" ХК "Лада" подписал контракт с защитником Максимом Власовым ХК "Лада" заключил контракт с нападающим Алексеем Ожгихиным "Лада" заключила контракт с защитником Максимом Березиным

Хоккей Спорт

"Лада" заключила контракты еще с четырьмя хоккеистами

ТОЛЬЯТТИ. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Хоккейный клуб "Лада" заключил первые профессиональные контракты сроком на три сезона с вратарем Семеном Фроловым, а также нападающими Михаилом Ворфоломеевым, Владиславом Гурьевым и Макаром Рулиным. Все игроки являются воспитанниками хоккейной школы "Лада".

Фролов по ходу сезона 2023/2024 уже дебютировал за "Ладью" в МХЛ и провел 16 матчей, одержав 7 побед при коэффициенте надежности 2.51, 90.7% отраженных бросков и одном шатауте. Кроме того, голкипер неоднократно вызывался в юниорскую сборную России, а также принял участие в восьми играх команды "Лада-ЮХЛ" в Первенстве ПФО.

Ворфоломеев тоже вызывался в юниорскую сборную России и успел засветиться в составе "Ладьи" — за 17 матчей в рамках регулярного чемпионата МХЛ он набрал 2 (1+1) очка. Но большую часть минувшего сезона Михаил провел в ЮХЛ и за 33 игры в Первенстве ПФО заработал 36 (15+21) баллов за результативность при показателе полезности "+29".

Гурьев прошлым летом проходил сборы с "Ладьей", однако весь сезон отыграл в ЮХЛ и провел в Первенстве ПФО в общей сложности 48 матчей, набрав 29 (19+10) очков при показателе полезности "+4".

Рулин в минувшем сезоне являлся одним из лидеров "Лады" в ЮХЛ — нападающий сыграл 52 матча в Первенстве ПФО и заработал 36 (17+19) баллов за результативность, а показатель полезности равен "+26".

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5