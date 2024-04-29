Молодежная сборная России с воспитанником "Лады" в составе стала победителем турнира "Лига Ставок Кубок Будущего"

В Новосибирске завершился турнир "Лига Ставок Кубок Будущего". Хоккейный клуб "Лада" в Сибири представляли тренер Максим Семенов и нападающий Алексей Васильков, вошедшие в состав молодежной сборной России.
По итогам турнира "молодежка" заняла первого место, поочередно победив сборную Студенческой хоккейной лиги (8:1), а также молодежные сборные Казахстана (12:0) и Беларуси (4:1). Во всех встречах Васильков отметился одной заброшенной шайбой и тремя голевыми передачами.
Кроме того, в Новосибирске состоялся мини-турнир в формате "3 на 3" и в нем молодежная сборная России тоже стала победителем — в полуфинале была повержена казахстанская "молодежка" (8:1), а в решающем поединке со счетом 4:2 была обыграна молодежная сборная Беларуси.
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