Представители Самарской области стали финалистами программы "Лига экскурсоводов"

Российское общество "Знание" вместе с президентской платформой "Россия — страна возможностей" и программой Росмолодежи "Больше, чем путешествие" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив определили 210 финалистов из около 5 тыс. участников программы "Лига экскурсоводов".

На заключительном этапе с 16 по 21 мая на выставке-форуме "Россия" участникам предстоит пройти просветительскую программу от экспертов отрасли, трехэтапный кейс-чемпионат и разработать уникальный экскурсионный маршрут, который войдет в книгу "Лучшие экскурсоводы России".

Программа призвана объединить профессионалов туриндустрии в отраслевое сообщество, идею создания которого летом 2023 г. одобрил президент России Владимир Путин в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 г. до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.

Туризм является одним из важных направлений экономики Самарской области. В регионе реализуются меры региональной и государственной поддержки, которые направлены на стимулирование внутреннего туризма. Развитию отрасли большое внимание уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В январе журнал "Отдых в России" совместно с Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" подвели итоги девятого ежегодного исследования, посвященного развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов. В 2023 г. Самарская область повысила свои показатели еще на одну ступень в ТОП-10 национального туристического рейтинга и заняла девятое место среди регионов России. Еще пять лет назад Самарская область занимала 23 место, а с 2021 г. сохраняла свои позиции на 10 месте национального рейтинга. Рост этих показателей свидетельствует об активном развитии в Самарской области регионального туристического бизнеса, предлагающего широкий спектр туристических услуг с разным ценовым сегментом, и наличии в регионе мер государственной поддержки, направленных на стимулирование внутреннего туризма.

Финал проекта "Лига Экскурсоводов" пройдет с 16 по 21 мая на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве. На него отправятся 210 конкурсантов в номинациях: "Промышленная экскурсия", "Детская экскурсия", "Экскурсия без границ", "Юный экскурсовод", "Волонтерско-экскурсионная деятельность", "Цифровая экскурсия" и "Культурно-познавательная экскурсия".

В числе финалистов от Самарской области сразу восемь человек, среди них — Алла Соловова, Екатерина Мишанина, Елена Краснова, Ксения Инютина, Фарид Джафаров, Максим Гриценко, Мария Беткер, Екатерина Абрамова.

В рамках образовательной программы пройдут выступления экспертов из профильных областей, а также состоится кейс-чемпионат, в котором участников ждет презентация и защита экскурсионного продукта. 21 мая в павильоне 57 "Россия — моя история" на церемонии награждения определят более 75 победителей в семи номинациях, а самые интересные экскурсионные маршруты и истории 1000 экскурсоводов-участников, войдут в книгу "Лучшие экскурсоводы России", которая поможет создать экосистему отраслевых специалистов во всех регионах страны.

Также финалисты конкурса станут частью флагманского проекта Российского общества "Знание" Знание.Лектор, войдут в сообщество проекта "Мастера гостеприимства" платформы "Россия — страна возможностей" и смогут включить свои туристические предложения в рамках программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие", а также получат возможность прохождения профильной программы повышения квалификации и призы от партнеров.

Проведение программы-конкурса поддерживают Российское движение детей и молодежи "Движение Первых", "Слетать.ру", "Кавказ.РФ", "Оргэнергострой", "Союзмультклуб", "Союзмультпарк", "СберОбразование", городская ферма "Ново-Простоквашино", "Тинькофф Путешествия", а также Фонд развития производственных систем и промышленного туризма.