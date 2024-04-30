Самарцы пожаловались на переполненный теплоход

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку из-за жалобы на переполненный теплоход в Самаре.

Информация о нарушении появилась в соцсети. Сообщалось, что при посадке пассажиров на теплоход "Москва-95", следовавший из Самары в Гаврилову Поляну, не соблюдали нормы вместимости судна.