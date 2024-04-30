Самарцы пожаловались на переполненный теплоход

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку из-за жалобы на переполненный теплоход в Самаре.
Информация о нарушении появилась в соцсети. Сообщалось, что при посадке пассажиров на теплоход "Москва-95", следовавший из Самары в Гаврилову Поляну, не соблюдали нормы вместимости судна.
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Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек