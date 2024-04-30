Водитель Renault сбил девушку на мопеде в Самаре

В понедельник, 29 апреля, в Самаре произошло ДТП с мопедом и легковушкой. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 22:45 38-летний водитель Renault Fluence ехал по ул. Белорусской в направлении ул. Флотской. Поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся со встречным мопедом Stels под управлением 17-летней девушки.

В результате несовершеннолетнюю госпитализировали с травмами. Правоохранители выяснили, что у нее не было права управлять транспортом.