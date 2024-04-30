Водитель Renault сбил девушку на мопеде в Самаре

В понедельник, 29 апреля, в Самаре произошло ДТП с мопедом и легковушкой. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 22:45 38-летний водитель Renault Fluence ехал по ул. Белорусской в направлении ул. Флотской. Поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся со встречным мопедом Stels под управлением 17-летней девушки.
В результате несовершеннолетнюю госпитализировали с травмами. Правоохранители выяснили, что у нее не было права управлять транспортом.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!