Тольяттинский ХК "Лада" покидают 10 хоккеистов, сообщает пресс-служба клуба.

Систему "автозаводцев" покидает защитник Артем Онишко. За тольяттинский коллектив он выступал с начала предыдущего сезона, сыграв в общей сложности 12 матчей еще в рамках Всероссийской хоккейной лиги, а перед сезоном 2023/2024 был командирован в ЦСК ВВС — в составе "летчиков" Артем провел 44 игры и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности "-6".

Контракт с 23-летним защитником расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Нападающие Алексей Васильков и Донат Стальнов покидают "Ладу" и возвращаются в ХК "Сочи" в связи с окончанием срока аренды.

В тольяттинской команде Васильков присоединился уже в ходе сезона 2023/2024 и дебютировал в КХЛ как раз в форме "Лады". В общей сложности 19-летний форвард провел 27 игр за "автозаводцев" и отметился одной заброшенной шайбой, прибавив к этому еще 7 (6+1) очков в 9 встречах за "Ладью" в регулярном чемпионате МХЛ. Отметим, что Алексей в апреле вызывался в молодежную сборную России.

Для Стальнова минувший сезон был в "Ладе" вторым — ранее он выступал за тольяттинцев еще в сезоне 2021/2022, когда команда играла в ВХЛ. В прошедшем же сезоне нападающий принял участие в 41 матче и заработал 11 (4+7) баллов за результативность при показателе полезности "+4".

Еще восемь хоккеистов покидают тольяттинскую команду в связи с истечением контрактов, новые соглашения им предложены не будут. В других клубах свою карьеру продолжат защитники Артем Бородкин, Глеб Булычев, Алексей Волгин, Мислав Росандич и Георгий Солянников, а также нападающие Егор Бабенко, Скотт Космачук и Павел Куликов.

Бородкин пополнил состав "Лады" на старте минувшего сезона и провел в общей сложности 42 матча, в которых защитник набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности "+2".

Для Булычева сезон 2023/2024 стал дебютным в КХЛ — всего 20-летний игрок обороны принял участие в 32 матчах и отметился в них двумя заброшенными шайбами.

Волгин вернулся в Тольятти спустя шесть с половиной лет, перебравшись из "Амура" в "Ладу" перед дедлайном в КХЛ — опытный защитник успел провести за "автозаводцев" 18 игр и набрать 3 (2+1) очка.

Росандич дебютировал за "Ладу" в конце сентября и с того момента заработал 10 (1+9) баллов за результативность в 50 матчах, а показатель полезности оказался равен "+14".

Солянников в тольяттинской команде провел свой первый полноценный сезон в КХЛ. В общей сложности защитник провел 67 игр и набрал 18 (4+14) очков при показателе полезности "+9".

Бабенко в сезоне 2023/2024 сыграл за "Ладу" в 30 матчах, в которых забросил 4 шайбы и отдал 5 голевых передач при показателе полезности "+1".

Космачук присоединился к "автозаводцам" перед самым началом прошедшего сезона и за 46 игр канадский форвард набрал 27 (10+17) очков при нейтральном показателе полезности.

Куликов стал хоккеистом тольяттинского коллектив в конце ноября прошлого года — с тех пор нападающий провел 35 матчей, в которых заработал 12 (5+7) очков при показателе полезности "+3".