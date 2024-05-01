Остап Сафин продолжит выступать за хоккейную "Ладу"

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на два сезона с форвардом Остапом Сафиным, принявшим квалификационное предложение, сообщает пресс-служба клуба.
Прошедший сезон оказался для Сафина дебютным в Континентальной хоккейной лиге и 25-летний нападающий сразу заявил о себе, став лучшим бомбардиром тольяттинского коллектива — за 67 матчей в рамках регулярного чемпионата он набрал 36 (13+23) баллов за результативность при показателе полезности "+16". Кроме того, Остап провел 5 игр в плей-офф, но очками в них не отметился.
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