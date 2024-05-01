В тренерском штабе ХК "Ладья" произошли изменения

В тренерском штабе ХК "Ладья" произошли кадровые перестановки, сообщает пресс-служба клуба.

Олег Суздаленко покидает пост старшего тренера. Специалист присоединился к тольяттинской "молодежке" прошлым летом и вместе с командой занял второе место в "Серебряном" дивизионе Восточной конференции, пробившись в плей-ин МХЛ, где "Ладья" в трех матчах уступила "Авто" (1:2).

Новым ассистентом Сергея Лопушанского стал Евгений Бодров (08.01.1988). Он является воспитанником тольяттинской "Лады" и несколько лет своей карьеры он отдал родному клубу, а также выступал за "Атлант", "Спартак", "Салават Юлаев", "Сибирь", "Северсталь", польскую "Краковию" и "Ак Барс", в составе которого в 2010 г. стал обладателем Кубка Гагарина.

После официального завершения карьеры в начале сезона 2023/2024 Бодров работал в системе "Лады" и занимался развитием игроков в "Ладье".