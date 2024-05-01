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Три хоккеиста покидают "Ладью"

ТОЛЬЯТТИ. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Три хоккеиста покидают тольяттинскую "молодежку" в связи с истечением контрактов, сообщает пресс-служба клуба. В других клубах на взрослом уровне свою карьеру смогут продолжить нападающие Камиль Галимуллин, Константин Двуреченский и Владислав Рвачев.

Калимуллин пополнил "Ладью" в начале прошедшего сезона и сыграл за команду в 42 матчах, в которых забросил 9 шайб и отдал 4 голевые передачи при показателе полезности "-1".

Двуреченский перебрался в Тольятти летом прошлого года и не пропустил ни одного поединка "Ладьи" в минувшем сезоне — за 53 игры форвард набрал 32 (7+25) очка при показателе полезности "+9".

Рвачев, присоединившийся к волжанам прошлым летом, стал лучшим бомбардиром "Ладьи" по итогам сезона 2023/2024, заработав 39 (22+17) баллов за результативность в 53 встречах при показателе полезности "+4".

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