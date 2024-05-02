Синоптики предупредили о заморозках в Самарской области

В Приволжском УГМС объявили оранжевый уровень погодной опасности по Самарской области. Причина - ночные заморозки.

"В ночные часы 2, 3, 4 мая местами в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -3 градусов", - предупредили в Приволжском УГМС.