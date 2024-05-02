В ближайшие дни в Самарской области будет холодно и дождливо

В Приволжском УГМС рассказали, что в ближайшие дни в Самарской области ожидается холодная и дождливая погода.

В четверг, 2 мая, в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха 12…14°C.

В пятницу, 3 числа, в регионе будет облачно с прояснениями. Днем - небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, 7…12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0…5°C, местами заморозки -1…-3°С, днем 3…8°C.

4 мая в Самарской области сохранится облачная погода с прояснениями. По-прежнему прогнозируются дожди, возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0…5°C, местами заморозки -1…-3°С, днем столбик термометра не поднимется выше 3…8°C.