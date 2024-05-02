Торт, зонты, обувь: в дептрансе рассказали, что чаще всего забывают самарцы в автобусах и троллейбусах

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В апреле в бюро находок перевозчика"СамараАвтоГаз" обращались более 70 раз. Вернули владельцам 59 забытых вещей. Из тех, что не обнаружено — нашли по горячим следам дома, на работе или у коллег в МП "ТТУ". Об этом рассказали в пресс-службе городского департамента транспорта.