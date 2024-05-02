Павел Десятков покидает пост старшего тренера "Лады".

Наставник присоединился к команде прошлым летом и вместе с "Ладой" пробился в плей-офф, заняв седьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

В серии первого раунда Кубка Гагарина тольяттинцы уступили в пяти играх "Авангарду" (1:4).