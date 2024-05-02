"Ингосстрах" получил высокую оценку жюри премии "Лучший ОЦО-2023"

В середине апреля в 25-й раз прошла ежегодная премия "Лучший ОЦО-2023", в которой принял участие Операционный центр "Ингосстраха" в Краснодаре и получил высокую оценку жюри.
Ежегодная премия "Лучший ОЦО" — это награда для профессионалов отрасли, целью которой является выявление высоких показателей работы и ярких достижений среди Операционных центров нашей страны и стран СНГ. В течение 12 лет организаторы определяют лучшие проекты по эффективным изменениям бизнес-процессов, выбирая из них те, которые смогли повысить качественный уровень процессов и принести компаниям экономическую выгоду.
В церемонии награждения Операционный центр "Ингосстраха" принимал участие в качестве номинанта. От компании на мероприятии присутствовали Денис Григорьев, заместитель генерального директора по операционной работе, и Елена Камалутдинова, директор департамента операционной поддержки бизнеса. "Ингосстрах" получил высокую оценку жюри за проекты Оперцентра в двух номинациях:
- "ОЦО — двигатель изменений"
- "Эффективный ЭДО"
"Второй год мы берем почетные награды на конкурсе среди лучших операционных центров России. За это время наш ОЦ в г. Краснодаре стал настоящей производственной машиной, площадкой для инноваций и обмена лучшими практиками. Я очень горжусь этой победой и поздравляю всю команду! Движемся вперед!", — прокомментировал Денис Григорьев, заместитель генерального директора "Ингосстраха" по операционной работе.
"После получения премии в номинации "Лучший запуск ОЦО" в прошлом году было волнительно номинироваться. И мы признательны за оценку жюри. Но оценка — это уже результат. Вся команда ОЦ разделяет ценность компании "развиваться быстро" и культуру непрерывных улучшений производственной системы. А как мы помним, люди — самый ценный актив, и мы вместе достигаем успеха и получаем заслуженные результаты и награды", — прокомментировала Елена Камалутдинова, директор департамента операционной поддержки бизнеса "Ингосстраха".
В прошлом году "Ингосстрах" также принял участие в премии и стал победителем в номинации "Лучший запуск ОЦО".
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.