На ул. Молодогвардейской в Самаре выставили военную технику

Военную технику выставили на ул. Молодогвардейской для подготовки к проведению Парада Победы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил самарский блогер Евгений Щекин.

В 2024 году Парад Победы по традиции состоится 9 мая на площади Куйбышева. Сбор гостей начнется в 9:00, парад начнется в 10:00. В празднике примут участие свыше 20 парадных расчетов, около 30 единиц военной техники.

В 18:00 на площади Куйбышева выступит сводный хор под управлением Владимира Ощепкова из 5 тысяч человек, а в 22:00 прогремит праздничный салют.