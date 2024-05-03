"Лада" подписала нападающего Романа Яковлева

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на один сезон с 18-летним нападающим Романом Яковлевым.

Яковлев (29.05.2005, 185-85) является выпускником екатеринбургского "Спартаковца", однако на профессиональном уровне он дебютировал в 2021 году в молодежной команде "АКМ-Юниор" из НМХЛ. Прошлый сезон Роман начинал в "Авто", а затем перебрался в "Красноярские Рыси" — в общей сложности за оба коллектива форвард провел 43 матча в регулярном чемпионате МХЛ и набрал 10 (7+3) очков.