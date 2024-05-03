Еще один новичок: "Лада" получила права на защитника Егора Морозова

Хоккейные клубы "Лада" и "Сокол" совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили спортивные права на Егора Морозова в обмен на денежную компенсацию и в скором времени заключат с 21-летним защитником двусторонний контракт сроком на два года.

Морозов является выпускником хоккейной школы "Нефтяник", в системе которого и начал свою профессиональную карьеру в 2019 году. В дальнейшем игрок обороны выступал за молодежные команды "Реактор" и "Дизелист", а на взрослом уровне — за "Молот-Прикамье", "Зауралье", "Дизель" и "Сокол". В составе красноярцев Егор прошлой весной стал серебряным призером ВХЛ, а минувший сезон 2023/2024 оказался для него самым результативным в карьере — сыграв в общей сложности 66 матчей, защитник набрал 35 (12+23) очков при показателе полезности "+13".

Всего во Всероссийской хоккейной лиге Морозов провел 200 игр и заработал 50 (18+32) баллов за результативность при общем показателе полезности "+22".