В Самаре отменен концерт Гарика Сукачева: что делать самарцам, купившим билеты

Управление Роспотребнадзора по Самарской области в связи с отменой концерта рок-музыканта Гарика Сукачева в Самаре напоминает потребителям об их правах и рассказывает, что делать.
При отмене концертно-зрелищного мероприятия потребитель имеет право потребовать от организатора или уполномоченного лица:
— возмещения полной стоимости билета (т.е. получить свои денежные средства обратно в полном объеме, так как фактически оплаченная услуга оказана исполнителем не была);
— полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуги (убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя);
К убыткам в данной ситуации можно отнести, например, сервисный сбор в случае приобретения билета у агента, расходы на проезд до города, где проходил концерт, и проживание в гостинице и т. д.
— за нарушение установленных сроков оказания услуги потребитель вправе так же требовать уплаты неустойки в размере 3% от стоимости билета;
Требования потребителя, о полном возмещении убытков, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков оказания услуги произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.
— компенсацию морального вреда.
Для реализации своих прав сначала необходимо обратиться в организацию исполнительских искусств (организатор мероприятия) или юридическому лицу, у которых был приобретен билет (электронный билет) (билетный оператор) и на которое договором с организацией исполнительских искусств возложена обязанность по возмещению стоимости билета (электронного билета), либо направляется посетителем заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. При возврате электронного билета к заявлению о возврате прилагается распечатанная копия электронного билета, а также копия электронного кассового чека.
Если организатор мероприятия и/или уполномоченное лицо –билетный оператор не отреагировал на претензию потребителя либо ответил отказом, то следует воспользоваться правом, закрепленным в ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации и обратиться с исковым заявлением в суд.
Для получения помощи в написании претензии или искового заявления по данному вопросу, вы можете обратиться в Управление.
Вместе с тем, Управление напоминает, что законодательством предусмотрено право потребителей присоединиться к групповому иску.
Для этого необходимо обратиться в Управление приложив необходимые документы:
— оригинал заявления по прилагаемой форме,
— копии билетов (электронных билетов),
— документы об оплате билетов,
— заявление об отказе от концерта, направленное исполнителю,
— ответ исполнителя (при наличии),
— иные документы.
Управлением Роспотребнадзора по Самарской области в постоянном режиме ведется информирование и консультирование граждан по основам законодательства, действующего на потребительском рынке, сообщает пресс-служба Управления.
Консультацию по вопросам защиты прав потребителей можно получить по телефонам Управления Роспотребнадзора по Самарской области: 8 (846) 260-50-25, 260-69-56, 260-34-73. Кроме этого, функционирует Единый консультационный центр в круглосуточном режиме, без выходных дней. Консультацию можно получить по номеру телефона 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Дополнительную информацию граждане могут получить на сайте Роспотребнадзора в государственном информационном ресурсе ГИС ЗПП.