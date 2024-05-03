В Самаре отменен концерт Гарика Сукачева: что делать самарцам, купившим билеты

Управление Роспотребнадзора по Самарской области в связи с отменой концерта рок-музыканта Гарика Сукачева в Самаре напоминает потребителям об их правах и рассказывает, что делать.

При отмене концертно-зрелищного мероприятия потребитель имеет право потребовать от организатора или уполномоченного лица:

— возмещения полной стоимости билета (т.е. получить свои денежные средства обратно в полном объеме, так как фактически оплаченная услуга оказана исполнителем не была);

— полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуги (убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя);

К убыткам в данной ситуации можно отнести, например, сервисный сбор в случае приобретения билета у агента, расходы на проезд до города, где проходил концерт, и проживание в гостинице и т. д.

— за нарушение установленных сроков оказания услуги потребитель вправе так же требовать уплаты неустойки в размере 3% от стоимости билета;

Требования потребителя, о полном возмещении убытков, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков оказания услуги произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

— компенсацию морального вреда.

Для реализации своих прав сначала необходимо обратиться в организацию исполнительских искусств (организатор мероприятия) или юридическому лицу, у которых был приобретен билет (электронный билет) (билетный оператор) и на которое договором с организацией исполнительских искусств возложена обязанность по возмещению стоимости билета (электронного билета), либо направляется посетителем заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. При возврате электронного билета к заявлению о возврате прилагается распечатанная копия электронного билета, а также копия электронного кассового чека.

Если организатор мероприятия и/или уполномоченное лицо –билетный оператор не отреагировал на претензию потребителя либо ответил отказом, то следует воспользоваться правом, закрепленным в ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации и обратиться с исковым заявлением в суд.

Для получения помощи в написании претензии или искового заявления по данному вопросу, вы можете обратиться в Управление.

Вместе с тем, Управление напоминает, что законодательством предусмотрено право потребителей присоединиться к групповому иску.

Для этого необходимо обратиться в Управление приложив необходимые документы:

— оригинал заявления по прилагаемой форме,

— копии билетов (электронных билетов),

— документы об оплате билетов,

— заявление об отказе от концерта, направленное исполнителю,

— ответ исполнителя (при наличии),

— иные документы.

Управлением Роспотребнадзора по Самарской области в постоянном режиме ведется информирование и консультирование граждан по основам законодательства, действующего на потребительском рынке, сообщает пресс-служба Управления.