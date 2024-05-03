Клещи в Самарской области покусали 374 человека

Управление Роспотребнадзора по Самарской области информирует, что всего с начала эпидемического сезона в области зарегистрировано 374 пострадавших от укусов клещами, из них 109 детей.

"За неделю наблюдения, с 22 апреля по 28 апреля, случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано", - отмечают в Управлении.

Лабораторное исследование клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями организовано в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области". По состоянию на 29 апреля, на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 370 экземпляров клещей, снятых с людей, в 21 экземплярах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 5,6%. На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 353 экземпляра клещей, ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 5 экземплярах (1,4%).